مانشستر سيتي يقسو على أرسنال بثلاثية ويفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية

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نجح فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م، وذلك عقب فوزه على حساب منافسه فريق أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى البلجيكي فينسنت كومباني في الدقيقة الثامنة والخمسين وأخيراً الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقة الخامسة والستين.

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وبذلك يتمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز بأولى ألقابه في الموسم الحالي، ولا يزال يبقى أمامه الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل الفوز بلقبين آخرين وهما لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً لقب دوري أبطال أوروبا في حالة نجح في ذلك، علماً بأن لقب كأس الرابطة الإنجليزية يُعتبر اللقب الأول له رفقة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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