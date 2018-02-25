مصر المقاصة ينسى أحزانه الأفريقية بعد الفوز على وادي دجلة بثنائية

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صالح فريق مصر المقاصة جماهيره بعد إقصائه الأفريقي عقب فوزه محلياً على حساب ضيفه فريق وادي دجلة بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مصر المقاصة في المباراة كلاً من صلاح عاشور في الدقيقة العشرين وإريك تراوري في الدقيقة الثامنة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق مصر المقاصة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق وادي دجلة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر في الترتيب.

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