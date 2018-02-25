حسام حسن يكشف عن طموحات المصري البورسعيدي في الموسم الحالي

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كشف الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي عن طموحات فريقه في الموسم الحالي، وذلك بعد فوز فريق المصري البورسعيدي اليوم على حساب نظيره فريق المقاولون العرب.

فمن خلال تصريحات له عبر شاشة قناة أون سبورت اليوم الأحد، أكد الكابتن حسام حسن أن الهدف الرئيسي لفريقه في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في المربع الذهبي، إضافة إلى التركيز والمنافسة بقوة في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام حسن على أن لاعبي فريق المصري البورسعيدي غير معتادين تماماً على اللعب في هذه الظروف، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي يُحاول دائماً أن يقوم بتطوير ثقافة لاعبي الفريق من خلال التأكيد على قدرتهم على المنافسة على جبهتين في وقت واحد.

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