أتلتيكو مدريد يكتسح إشبيلية بخماسية ويواصل الضغط على برشلونة

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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً كاسحاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الإسباني دييغو كوستا في الدقيقة التاسعة والعشرين، إضافة إلى الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الثانية والأربعين والدقيقة الحادية والخمسين من ركلة جزاء والدقيقة الحادية والثمانين، وأيضاً الإسباني كوكي في الدقيقة الخامسة والستين، فيما سجل أهداف فريق إشبيلية كلاً اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة الخامسة والثمانين ونوليتو في الدقيقة التاسعة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق إشبيلية عند 39 نقطة في المركز السادس في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق فياريال الفوز على حساب ضيفه فريق خيتافي بهدف وحيد مقابل لا شئ، فيما حقق فريق أتلتيك بيلباو الفوز على حساب ضيفه فريق ملقا بهدفين مقابل هدف واحد، كما حقق فريق فالنسيا الفوز على حساب ضيفه فريق ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى إثر هذه النتائج رفع فريق فياريال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس في الترتيب، فيما رفع فريق أتلتيك بيلباو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، كما رفع فريق فالنسيا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع في الترتيب.

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