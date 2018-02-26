ميلان يعود بفوز هام من عقر دار روما ويُعزز آماله الأوروبية

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حقق فريق ميلان فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق روما بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ميلان في المباراة كلاً من باتريك كوتروني في الدقيقة الثامنة والأربعين، إضافة إلى دافيدي في الدقيقة الرابعة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق روما عند 50 نقطة في المركز الخامس في الترتيب.

وفي بقية مباريات يوم أمس الأحد حقق فريق لاتسيو فوزاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ساسولو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، فيما حقق فريق هيلاس فيرونا الفوز على حساب ضيفه فريق تورينو بهدفين مقابل هدف واحد، كما حقق فريق سامبدوريا الفوز على حساب ضيفه فريق أودينيزي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأجلت مباراة فريق يوفنتوس مع ضيفه فريق أتالانتا بسبب تساقط الثلوج الكثيف على أرض الملعب.

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