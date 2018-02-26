باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا بثلاثية في مرمى غريمه مارسيليا

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حسم فريق باريس سان جيرمان كلاسيكو فرنسا عقب فوزه السهل على حساب ضيفه وغريمه التقليدي فريق أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة والمدافع البرتغالي رولاندو بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والعشرين، إضافة إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الخامسة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق أولمبيك مارسيليا عند 55 نقطة في المركز الثالث في الترتيب.

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