إيهاب جلال يُعلن قائمة الزمالك استعداداً لمباراة طلائع الجيش.. تعرف على التفاصيل

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام نظيره فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة، علماً بأن هذه القائمة قد شهدت غياب أربعة نجوم بارزة للغاية وهم كلاً من أيمن حفني ونانا بوكو وباسم مرسي بداعي عدم الجاهزية للمباراة، إضافة إلى غياب أيضاً النجم محمد إبراهيم لأسباب فنية.

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قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود جنش

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / حازم إمام / محمود علاء / حمدي النقاز / محمد فتوح / محمد عبد الغني

خط الوسط: محمد الشامي / معروف يوسف / محمد عنتر / عماد فتحي / أحمد مدبولي / أحمد داوودا / محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود عبد العاطي / يوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

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