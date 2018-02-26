أيمن حافظ يكشف عن سبب استبعاد نجم الزمالك من قائمة مواجهة طلائع الجيش

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كشف أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك اليوم الأثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي عن السبب الحقيقي وراء استبعاد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من قائمة الفارس الأبيض التي تستعد لخوض المباراة القادمة أمام فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أكد أيمن حافظ أن السبب الحقيقي وراء قيام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد النجم أيمن حفني من قائمة فريق الزمالك في مواجهة طلائع الجيش، هو إراحة اللاعب من أجل تفادي تعرضه إلى الإرهاق أو الإصابة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أيمن حافظ إلى أن الكابتن إيهاب جلال يرغب في أن يكون النجم أيمن حفني جاهزاً لأول مباريات فريق الزمالك الأفريقية في العام الحالي 2018، حيث يبدأ فريق الزمالك مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في اليوم السابع من شهر مارس القادم، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق ديشا الإثيوبي في إطار ذهاب دور ال32 من عمر المسابقة.

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