مدرب باريس سان جيرمان يكشف عن موقف نيمار من مواجهة ريال مدريد

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قام الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير على إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، والتي تعرض لها أثناء مباراة كلاسيكو فرنسا أمام فريق أولمبيك مارسيليا.

فمن خلال تصريحات صحفية له عقب نهاية المباراة، أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري أنه متفائل بشدة بخصوص إمكانية تعافي النجم البرازيلي نيمار جونيور بشكل سريع، وذلك على الرغم من اعتقاد العديد من المتابعين أن الإصابة خطيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى أنه لا يوجد أي أحد في الوقت الراهن يستطيع تحديد مدى حجم أو خطورة الإصابة، مؤكداً أن الفحوصات الطبية التي سوف يُجريها اللاعب هي التي ستُحدد مدة غيابه عن الملاعب.

وعن المواجهة المرتقبة أمام فريق ريال مدريد الإسباني في الأسبوع المقبل، شدد المدرب الإسباني أوناي إيمري على أنه لا يمكن أن يعرف إذا كان النجم البرازيلي نيمار جونيور سوف يكون جاهزاً أم لا من أجل هذه المباراة، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون نيمار متواجداً مع الفريق في هذه المباراة المنتظرة.

وسوف يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق ريال مدريد في اليوم السادس من شهر مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن الفريق الباريسي كان قد تعرض إلى الخسارة ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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