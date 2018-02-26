عبد الحفيظ يكشف عن مستقبل نجمي الأهلي وطموحات المارد الأحمر الأفريقية

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور الخاصة بالنادي الأهلي، وعلى رأسها مستقبل كلاً من نجمي فريق الأهلي إضافة إلى طموحات المارد الأحمر الأفريقية.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مع شوبير المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الإعلان رسمياً عن تجديد عقد كلاً من النجمين أحمد فتحي وعبد الله السعيد سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والصحف المصرية حول مستقبل كلاً من الثنائي يُعتبر مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كلاً من النجمين أحمد فتحي وعبد الله السعيد يلعبان مع النادي الأهلي بكل إخلاص وحب.

وعن انطلاقة مشوار فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن فريق الأهلي يعمل بكل قوة من أجل تحقيق بداية مثالية في مشواره في البطولة، وخاصة وأن الهدف الأساسي للمارد الأحمر هو الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في نهاية المطاف.

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