الإسماعيلي يبدأ تحضيراته اليوم استعداداً لملاقاة سموحة

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام نظيره فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الدراويش قد سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية من عمر المسابقة، وذلك بعدما تعادل أمام ضيفه فريق طنطا بهدفين لمثلهما، مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية على ترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ومن جانبه كان البرتغالي بيدرو المدير الفني لفريق الإسماعيلي قد منح كافة لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم أمس الأحد، على أن يتم عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاقة مران اليوم من أجل الحديث حول النتائج السلبية التي حققها الفريق في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

وسوف تُقام المباراة المقبلة بين فريق الإسماعيلي وبين مضيفه فريق سموحة في يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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