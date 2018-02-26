موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الايطالي اليوم الاثنين 26/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق كالياري نظيره فريق نابولي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة نابولي وكالياري

ستُقام مباراة نابولي وكالياري في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري

ستكون مباراة نابولي وكالياري منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق نابولي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي

خط الوسط: آلان / جورجينيو / ماريك هامسيك

خط الهجوم: دريس ميرتينز / خوسيه ماريا كاييخون / لورينزو إنسيني

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