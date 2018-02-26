موعد مباراة بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ في الدوري الألماني اليوم الاثنين 26/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ في الدوري الألماني، يستقبل فريق بوروسيا دورتموند نظيره فريق أوغسبورغ في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ

ستُقام مباراة بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ

ستكون مباراة بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق بوروسيا دورتموند المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: لوكاس بيتشيك / سوكراتيس / عمر توبراك / مارسيل شملزر

خط الوسط: نوري شاهين / كريستيان بوليسيتش / ماركو رويس / ماريو غوتزه / أندري شورليه

خط الهجوم: ميتشي باتشواي

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