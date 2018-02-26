مصادر صحفية تؤكد رغبة أهلي جدة في تجديد عقد النجم التونسي بن عمر

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كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي ترغب في تجديد عقد النجم التونسي محمد أمين بن عمر لاعب نادي النجم الساحلي التونسي سابقاً، والذي تم التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي لمدة 6 شهور فقط لا غير.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة نادي أهلي جدة يرغب في تجديد عقد النجم التونسي محمد أمين بن عمر متوسط ميدان فريق أهلي جدة حالياً، وذلك قبل نهاية الموسم الحالي من أجل ضمان بقائه داخل جدران قلعة النادي الأهلي في المواسم القادمة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن هذه الرغبة من جانب مجلس إدارة نادي أهلي جدة تأتي بسبب المستويات المميزة للغاية، والتي قدمها النجم التونسي محمد أمين بن عمر مع الفريق الأهلاوي منذ تعاقده مع النادي وحتى هذه اللحظة وعلى مستوى جميع المسابقات.

ويبقى العائق الأساسي أمام مجلس إدارة نادي أهلي جدة من أجل تجديد العقد، هو اللاعب نفسه محمد أمين بن عمر والذي اشترط منذ اليوم الأول له مع النادي عدم الحديث اطلاقاً حول موضوع تجديد العقد إلا عقب نهاية مونديال روسيا المقبل.

حيث سيُشارك النجم التونسي محمد أمين بن عمر مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل، وهو الأمر الذي من الممكن أن يفتح له الباب أمام وصول العديد من العروض القادمة من أندية القارة الأوروبية له، وخاصة في حالة تألقه في مونديال روسيا علماً بأن المنتخب التونسي يتواجد في المجموعة السابعة بجوار كلاً من منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.

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