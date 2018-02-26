حسام البدري: تركيزنا على مباراة الداخلية وليس على دوري الأبطال

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المباريات القادمة لفريقه، وخاصة المباراة الأولى لفريقه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018.

فمن خلال تصريحات له الإثنين للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن كامل تركيز فريقه منصب في الوقت الحالي فقط على المباراة القادمة له أمام فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك في ظل الحديث من جانب العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية حول المواجهة الأفريقية الأولى للمارد الأحمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن التفكير في المباراة الأفريقية أمام فريق مونانا الغابوني أمر سابق لأوانه، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام في مطلع الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل، مما يُحتم على الجهاز الفني لفريق الأهلي عدم تشتيت أذهان اللاعبين في جبهتين في وقت واحد.