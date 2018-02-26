ريال مدريد يستعيد أحد أسلحته الهامة قبل مواجهة إسبانيول

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي تحضيراته تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام نظيره فريق إسبانيول في مساء يوم غداً الثلاثاء.

وقد شهد مران الفريق الملكي اليوم الإثنين عودة النجم الإسباني ماركو أسينسيو إلى التدريبات الجماعية لفريقه، وذلك بعدما غاب في الأيام القليلة الماضية نظراً إلى معاناته من ألم في الأسنان، إلا أنه تمكن من العودة سريعاً إلى خوض التدريبات بشكل طبيعي رفقة زملائه استعداداً لمواجهة فريق إسبانيول.

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ومن جانبه يأمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يستعيد الريال جميع أسلحته الهامة في ظرف الأيام القليلة القادمة، حيث يغيب عن الفريق الملكي في الوقت الحالي بداعي الإصابة كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس إضافة إلى البرازيلي مارسيلو.

وسوف يواجه فريق ريال مدريد مضيفه فريق إسبانيول في مساء يوم غداً الثلاثاء على ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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