إنتر يضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجمه في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي أن إدارة نادي إنتر الإيطالي قد وضعت شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن أحد نجوم الفريق البارزين في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي إنتر قد وافقت بشكل مبدئي على بيع اللاعب السلوفاكي سكرينيار مدافع فريق إنتر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي دفع أي نادي يرغب في التعاقد معه مبلغ 80 مليون يورو.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي إنتر وضعت ذلك الشرط من أجل تعجيز أي نادي يرغب في شراء المدافع السلوفاكي، وخاصة وأن إدارة النادي ترغب في تعزيز صفوف الفريق بالمزيد من اللاعبين قبل انطلاقة الموسم المقبل، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب إضافة إلى الظهور بشكل جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في حالة نجح الفريق وتأهل إليها في نهاية الموسم الحالي.

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