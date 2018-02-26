“مرتضى منصور” يتحدى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة وهاني العتال

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس نادي الزمالك المصري “مرتضى منصور” أن إدارة نادي الزمالك سوف تفتتح النادي النهري بعد مرور عشرة أيام رغم أنف محافظ الجيزة.

وقد أعلن مرتضى منصور عن صرف شهر مكافأة إلى جميع الموظفين والعاملين، حيث قام جميع العاملين في النادي خلال نهاية المؤتمر الصحفي بالهتاف إلى المستشار مرتضى منصور، وقد تم عقد المؤتمر بمقر نادي الزمالك المصري.

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وأكد رئيس نادي الزمالك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي عن رفضه إلى تنفيذ طلب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بوضع أموال نادي الزمالك في البنك تفادياً للحجز عليها.

وقد أعلن جميع الحاضرين للمؤتمر الصحفي بتأييد هذا القرار لعدم إيداع أموال نادي الزمالك في أي بنك لعدم الحجز عليها لصالح ممدوح عباس، وأكد المستشار مرتضى منصور أنه لن يسمح بدخول نائب رئيس النادي “هاني العتال” إلى مقر النادي خلال الفترة القادمة.

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