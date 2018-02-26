هيكتور كوبر يصدم اتحاد الكرة بخصوص تجديد عقده مع الفراعنة

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي عن ردة فعل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك حينما تحدث إليه أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم حول مسألة تجديد عقده.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر غضب بشدة من سؤاله من طرف أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم حول مسألة تجديد عقده مع المنتخب المصري، كما رفض أيضاً الحديث بأي شكل من الأشكال حول ذلك الموضوع في الوقت الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر طلب من الجميع ضرورة التركيز في الفترة القادمة فقط على مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن انطلاقة المونديال باتت على الأبواب بعد ثلاثة أشهر ونصف تقريباً من الآن.

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