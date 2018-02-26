نابولي يكتسح كالياري ويُعزز صدارته لترتيب الكالتشيو

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عزز فريق نابولي صدارته لترتيب الدوري الإيطالي عقب فوزه الكاسح خارج أرضه على حساب مضيفه المتواضع فريق كالياري بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق نابولي في المباراة كلاً من الإسباني خوسيه ماريا كاييخون في الدقيقة التاسعة والعشرين والبلجيكي دريس ميرتينز في الدقيقة الثانية والأربعين، إضافة إلى السلوفاكي ماريك هامسيك في الدقيقة الحادية والستين والإيطالي لورينزو إنسيني في الدقيقة الثانية والسبعين من ركلة جزاء، وأخيراً البرتغالي ماريو روي في الدقيقة التسعين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق نابولي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق كالياري عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.