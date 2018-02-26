أوغسبورغ يحرم دورتموند من الاقتراب من صاحب الصدارة بايرن ميونخ

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سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق أوغسبورغ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ماركو رويس في الدقيقة السادسة عشر، فيما تمكن فريق أوغسبورغ من تعديل النتيجة في الدقيقة الثالثة والسبعين عبر اللاعب كيفن دانزو.

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وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع فريق أوغسبورغ رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن في الترتيب.

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