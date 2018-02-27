تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك وطلائع الجيش

Advertisements

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي افتتاح مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، وذلك حينما يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق طلائع الجيش على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن جانبها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم محمد عادل من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد كلاً من تحسين أبو السادات وأحمد توفيق طلب كحكم راية وأحمد الدليل كحكم رابع، إضافة إلى كلاً من صبري إبراهيم ومحمد سيد بكر كحكم خامس.

Advertisements

إقرأ أيضاً: أوغسبورغ يحرم دورتموند من الاقتراب من صاحب الصدارة بايرن ميونخ