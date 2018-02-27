الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع نجم الإسماعيلي تمهيداً لضمه الصيف المقبل

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وذلك تمهيداً للتعاقد مع نجم فريق الدراويش في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يدخل في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قبل نهاية الموسم الحالي بفترة قليلة، وذلك من أجل التفاوض حول التعاقد مع الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أنه في حالة إصرار نادي الزمالك على التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون في الصيف المقبل، فيجب عليه أولاً أن يقوم بالاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب الأربعة الذي يمتلكهم في الوقت الحالي، وهم كلاً من التونسي حمدي النقاز إضافة إلى الثلاثي نانا بوكو ومعروف يوسف وكاسونجو كابونجو.

إقرأ أيضاً: تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك وطلائع الجيش