الزمالك يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع نجم الإسماعيلي تمهيداً لضمه الصيف المقبل

ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وذلك تمهيداً للتعاقد مع نجم فريق الدراويش في الميركاتو الصيفي المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف يدخل في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قبل نهاية الموسم الحالي بفترة قليلة، وذلك من أجل التفاوض حول التعاقد مع الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الدراويش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
كما أضافت التقارير أيضاً أنه في حالة إصرار نادي الزمالك على التعاقد مع المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون في الصيف المقبل، فيجب عليه أولاً أن يقوم بالاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب الأربعة الذي يمتلكهم في الوقت الحالي، وهم كلاً من التونسي حمدي النقاز إضافة إلى الثلاثي نانا بوكو ومعروف يوسف وكاسونجو كابونجو.
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