ريال مدريد يُغري ليفربول من أجل ضم محمد صلاح

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كشفت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض مغري للغاية إلى نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز يستعد لعرض مبلغ مالي على إدارة نادي ليفربول إضافة إلى خدمات النجم الويلزي جاريث بيل، وذلك من أجل التعاقد رسمياً مع الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إصرار نادي ريال مدريد على ضم النجم محمد صلاح يعود إلى المستوى اللافت الذي يُقدمه الفرعون المصري رفقة فريق الريدز طوال الموسم الحالي حتى الآن، ولعل أبرز دليل على تألقه هو نجاحه في تسجيل 31 هدفاً لمصلحة فريق ليفربول على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن 23 هدفاً منها تم تسجيلهم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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