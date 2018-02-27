بايرن ميونخ يتلقى صدمة قوية في إطار بحثه عن الثلاثية في الموسم الحالي

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تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر فبراير الحالي صدمة قوية للغاية، والتي من الممكن أن تؤثر عليه بصورة كبيرة للغاية في بقية أطوار الموسم الحالي، والذي يُحاول فيه فريق بايرن ميونخ أن يفوز بجميع الألقاب الممكنة في نهاية المطاف.

حيث أعلن النادي البافاري في مساء يوم أمس الإثنين عبر موقعه الرسمي عن إصابة النجم الفرنسي الواعد كينغسلي كومان بالتواء في كاحل قدمه الأيسر، وذلك خلال المباراة الماضية التي خاضها فريق بايرن ميونخ أمام ضيفه فريق هيرتا برلين في يوم السبت الماضي في مسابقة الدوري الألماني.

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وقد أشار نادي بايرن ميونخ في البيان الذي أصدره عبر موقعه الرسمي إلى أن طبيب النادي البافاري أكد أن اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان سوف يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع قادمة، دون تحديد مدة غياب اللاعب إضافة إلى وقت عودته من جديد إلى الملاعب.

ومن جانبها قامت صحيفة “بيلد” الألمانية بتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أكدت بدورها أن النجم الفرنسي كينغسلي كومان سوف يغيب عن صفوف الفريق البافاري لمدة شهرين كاملين أي حتى نهاية الموسم الحالي، مما يجعل أيضاً مشاركته مع منتخب بلاده فرنسا في مونديال روسيا المقبل أمر في غاية الصعوبة.

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