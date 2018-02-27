فيديو: عدلي القيعي يدخل في صدام قوي مع علي ماهر بخصوص تجديد عقد نجمي الأهلي

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دخل عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي حالياً في صدام قوي للغاية مع الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين، وذلك بخصوص تجديد عقد نجمين مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مساء الأنوار المذاع عبر شاشة قناة أون سبورت رفقة الإعلامي مدحت شلبي، دخل عدلي القيعي في مشادة كلامية لبضعة دقائق مع ضيف البرنامج الكابتن علي ماهر، وذلك بخصوص تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي مع النادي الأهلي.

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فمن جانبه طالب الكابتن علي ماهر بضرورة أي مبلغ مالي يطلبه كلاً من الثنائي من أجل تجديد عقد كلاً منهما مع المارد الأحمر، وخاصة أن ذلك سوف يكون بمثابة أبسط تعويض على رفض كلاً منهما العروض المغرية القادمة لها من بعض أندية الخليج وتحديداً من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

أما على الجانب المقابل فقد شدد عدلي القيعي على أن النادي الأهلي من المستحيل أن يدفع مبلغ 30 مليون جنيه مصري من أجل تجديد عقد كلاً من الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النادي الأهلي لا يمكن أن يتم جميع صفقاته من خلال الحصول على المساعدات الخارجية من رجال الأعمال مثلما حدث في صفقة التعاقد مع المهاجم الواعد صلاح محسن.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عدلي القيعي إلى أن النادي الأهلي لن يكون بينه وبين الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي أي مشاكل على الإطلاق في حالة رفض الثنائي تجديد العقد، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المطالب المالية لكلاهما مرتفعة للغاية ولن يتم الرضوخ لها تحت أي ظرف من الظروف.

تفاصيل المشادة بين عدلي القيعي وعلي ماهر

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