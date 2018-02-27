مرتضى منصور يوافق على رحيل نجم الزمالك إلى الأهلي الصيف المقبل

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فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جماهير وعشاق النادي الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك بعدما وافق على رحيل نجم فريق الزمالك إلى صفوف الغريم التقليدي فريق الأهلي في الصيف المقبل.

فمن خلال مداخلة هاتفية له اليوم الثلاثاء في برنامج “كورة كل يوم” المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى رفقة الإعلامي كريم حسن شحاتة، أكد المستشار مرتضى منصور أنه ليس لديه أي مانع على الإطلاق بخصوص رحيل النجم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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حيث قال المستشار مرتضى منصور تحديداً: “يا محمد إبراهيم عايز تمشي من الزمالك اتفضل”، ويأتي ذلك في ظل العديد من الأنباء التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة حول رغبة اللاعب في الانتقال إلى القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي.

وعن عودة اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري السعودي إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل، شدد المستشار مرتضى منصور على أن أبواب نادي الزمالك سوف تكون مفتوحة أمام كلاً من الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد المنعم كهربا ومصطفى فتحي من أجل العودة من جديد إلى صفوف النادي في أي وقت.

ويلعب محمود عبد الرازق شيكابالا مع نادي الرائد السعودي، فيما يلعب محمود عبد المنعم كهربا مع نادي اتحاد جدة السعودي، كما يلعب مصطفى فتحي مع نادي التعاون السعودي، علماً بأن الثلاثي قد تمت إعارتهم في فترات سابقة من نادي الزمالك.

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