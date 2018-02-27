قرار هام من إدارة المصري البورسعيدي بخصوص مستقبل التوأم مع النادي

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اتخذ مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص مستقبل كلاً من التوأم حسام وإبراهيم حسن مع النادي المصري البورسعيدي في الفترة المقبلة.

وعقب نهاية الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي أن يقوم سمير حلبية رئيس النادي بفتح باب المفاوضات مع التوأم من أجل تجديد عقد كلاً منهما مع النادي.

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حيث يرغب مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي في الإبقاء على الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، إضافة إلى الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الفني لفريق المصري البورسعيدي للموسم الرابع توالياً.

ولعل الأمر الذي دفع مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي إلى اتخاذ ذلك القرار، هو التألق اللافت والمستوى المميز الذي بات يظهر به فريق المصري البورسعيدي في المواسم الثلاثة الماضية، علماً بأن فريق المصري البورسعيدي وصل إلى الدور النهائي من مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي.

كما خاض مباراة كأس السوبر المصري في مطلع العام الحالي 2018، وإضافة إلى ذلك أيضاً خاض الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الماضي 2017، وبات على مشارف التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018.

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