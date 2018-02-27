صدمة قوية لعشاق باريس سان جيرمان بعد الكشف عن تفاصيل إصابة نيمار

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تلقى عشاق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية للغاية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك بعدما تم الكشف عن تفاصيل إصابة البرازيلي نيمار جونيور نجم نادي باريس سان جيرمان.

حيث قام نادي باريس سان جيرمان بإصدار بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي للكشف عن تفاصيل إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور، وفي إطار هذا البيان أكد نادي باريس سان جيرمان أن الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب أثبتت إصابته بالتواء في الجانب الخارجي من الكاحل الأيمن، إضافة إلى شرخ في أحد أصابع القدم ذاتها.

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ولم يتطرق نادي باريس سان جيرمان في بيانه الرسمي عن مدة غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن الملاعب، علماً بأن العديد من التقارير الصحفية الفرنسية قد أكدت بدورها في الساعات الماضية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور بات مهدداً بالغياب عن المواجهة الحاسمة أمام فريق ريال مدريد الإسباني في الأسبوع المقبل.

حيث تأتي هذه المواجهة في إطار إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق ريال مدريد كان قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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