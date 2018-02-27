كبار أندية البريمرليغ تستعد للدخول في صراع شرس من أجل نجم بايرن ميونخ

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كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن بعض كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يستعدون للدخول في صراع شرس للغاية في الفترة المقبلة، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزية ترغب في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في إطار سعي كلاً منهم إلى تدعيم صفوفه قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن ذلك الصراع سوف يشتعل بصورة أكبر، وخاصة في حالة أراد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل عن صفوف قلعة أليانز أرينا عقب نهاية الموسم المقبل، علماً بأن الصورة لن تتضح دون أدنى شك إلا بعد نهاية مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن النجم روبرت ليفاندوفسكي سوف يُشارك مع منتخب بلاده بولندا في المونديال.

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