يوفنتوس يضع نجم ريال مدريد ضمن أولوياته في الميركاتو القادم

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد وضع ضمن أولوياته نجم نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي يوفنتوس يسعى إلى التعاقد مع النجم الإسباني الصاعد داني سيبايوس، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قادماً من صفوف النادي الملكي، علماً بأن ذلك يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي يوفنتوس سوف تُحاول التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي ريال مدريد، وذلك من أجل الظفر بخدمات اللاعب الإسباني الواعد ولو حتى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء في العقد.

ولعل ما قد يُساعد إدارة نادي يوفنتوس قليلاً في عملية المفاوضات، هو اللاعب داني سيبايوس نفسه والذي عانى منذ مطلع الموسم الحالي من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء رفقة الفريق الملكي إلا في مواجهات قليلة فقط على مدار الموسم.

ويُعد النجم الإسباني داني سيبايوس أحد المواهب الصاعدة في كرة القدم الإسبانية، علماً بأن نادي ريال مدريد كان قد تعاقد معه في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى مبلغ 18 مليون يورو على أن يمتد عقده حتى صيف عام 2023.

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