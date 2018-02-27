جوارديولا يُفكر جدياً في ضم نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يُفكر جدياً في التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف فريقه.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يرغب في ضم النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي إلى كوكبة فريقه الهجومية، وذلك في إطار سعيه إلى السيطرة على كرة القدم الإنجليزية وحتى الأوروبية انطلاقاً من الموسم المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي مانشستر سيتي مستعدة لكي تدخل بقوة في المفاوضات مع إدارة نادي موناكو، وخاصة في حالة عدم قدرة إدارة نادي باريس سان جيرمان على شراء اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل، علماً بأن الصورة سوف تتضح بشكل أكبر عقب نهاية مونديال روسيا المقبل والذي سيشهد مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده فرنسا.

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