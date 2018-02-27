موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الاسباني اليوم الثلاثاء 27/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، يستقبل فريق إسبانيول نظيره فريق ريال مدريد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ستُقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

ستكون مباراة ريال مدريد وإسبانيول منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / تيو هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / إيسكو / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة

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