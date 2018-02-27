موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 27/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ستُقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود جنش

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / حازم إمام / محمود علاء / حمدي النقاز / محمد فتوح / محمد عبد الغني

خط الوسط: محمد الشامي / معروف يوسف / محمد عنتر / عماد فتحي / أحمد مدبولي / أحمد داوودا / محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود عبد العاطي / يوسف أوباما

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / محمد عنتر / محمد الشامي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الاسباني اليوم الثلاثاء 27/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة