عدلي القيعي يكشف عن بديل النجم عبد الله السعيد في الأهلي

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كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات في النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي عن البديل الأمثل من أجل تعويض النجم عبد الله السعيد في النادي الأهلي، وخاصة في حالة قرر الأخير الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء، أكد عدلي القيعي أن النجم محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك هو اللاعب الأمثل من خلافة النجم عبد الله السعيد في حالة رحيله عن صفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عدلي القيعي إلى أن النجم محمد إبراهيم يتمتع بإمكانيات فنية جيدة يحتاجها فريق الأهلي، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن باب المفاوضات لن يتم فتحه سواء مع اللاعب أو مع نادي الزمالك إلا في حالة أراد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري التعاقد معه.

وعن إمكانية رحيل النجم عبد الله السعيد عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، شدد عدلي القيعي على أنه في حالة طلب النجم عبد الله السعيد من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحصول على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد، فإن ذلك يعني صعوبة التوقيع معه نهائياً على عقد جديد يضمن بقائه مع النادي الأهلي.

أما بخصوص تجديد عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، فقد أكد عدلي القيعي أن الجيمع داخل النادي الأهلي يتمنى بقاء الكابتن حسام البدري مع النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكابتن حسام البدري يُعتبر أفضل مدرب في كرة القدم المصرية في الوقت الحالي.

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