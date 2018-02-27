قرار هام من نجم الإسماعيلي بخصوص تمديد عقده مع الدراويش

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك بخصوص مسألة تجديد عقده مع الدراويش لفترة أخرى في ظل نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي رفض نهائياً تجديد عقده مع نادي الإسماعيلي لفترة أخرى، وذلك على الرغم من المغريات التي قدمها له إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي من خلال رفع راتبه السنوي مع الفريق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المهاجم الكولومبي دييجو كالديرون مصمماً على الرحيل عن قلعة الدراويش، وذلك باتجاه أحد أندية الخليج العربي وتحديداً في الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة في ظل العروض المغرية للغاية من الناحية المادية التي وصلت له في الميركاتو الشتوي الماضي.

ولعل ما جعل المهاجم دييجو كالديرون يرغب في الرحيل عن صفوف نادي الإسماعيلي بأي وسيلة ممكنة في نهاية الموسم الحالي، هو تراجع نتائج فريق الدراويش منذ انطلاقة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، مما أدى إلى فقدان فريق الإسماعيلي المركز الثاني المؤهل بدوره إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019.

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