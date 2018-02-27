نادي تركي كبير يُبدي رغبته في التعاقد مع النجم محمود حسن تريزيجيه

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ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن أحد الأندية الكبيرة في الدوري التركي قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بسبب مستواه المميز في الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي غلطة سراي التركي قد دخلت في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي أندرلخت البلجيكي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن تحرك إدارة نادي غلطة سراي باتجاه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، قد جاء بناءً على رغبة كبيرة جداً من التركي المخضرم فاتح تريم مدرب فريق غلطة سراي حالياً، والذي أبدى بدوره إعجابه الشديد بالمستوى المميز الذي قدمه النجم المصري منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة في الدوري التركي.

ويلعب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه حالياً في صفوف نادي قاسم باشا التركي، علماً بأنه معاراً من طرف ناديه الأصلي أندرلخت البلجيكي والذي سينتظر بدون أدنى شك حتى نهاية مونديال روسيا المقبل، وذلك من أجل تحديد مصير اللاعب وخاصة وأنه سوف يُشارك رفقة المنتخب الوطني المصري في المونديال.

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