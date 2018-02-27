تيبو كورتوا يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن تشيلسي في نهاية الموسم

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فتح النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي الباب أمام إمكانية رحيله عن قلعة ستامفورد بريدج عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك من خلال حديثه عن وضعية فريقه اللندني في الموسم الحالي حتى الآن.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد النجم البلجيكي تيبو كورتوا أن إنهاء فريقه لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار، سوف يكون أمراً في غاية الصعوبة وخاصة في ظل المنافسة الشرسة بين خمسة أندية على المقاعد الأربعة الأولى.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم البلجيكي تيبو كورتوا على أن فريقه يملك القدرات اللازمة من أجل المنافسة بقوة على مقعد ضمن الأربعة الكبار، وذلك من أجل حجز مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويُدرك الجميع جيداً أنه في حالة فشل فريق تشيلسي في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى خروجه خالي الوفاض من الألقاب في الموسم الحالي، فإن النجم البلجيكي تيبو كورتوا سوف يُصمم على الرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

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