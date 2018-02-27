البدري يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لملاقاة الداخلية في الدوري المصري

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق الداخلية.

ومن جانبه قام الكابتن حسام البدري بالإعلان اليوم عن قائمة المارد الأحمر التي ستكون حاضرة في المواجهة، علماً بأن هذه القائمة قد شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة ويأتي على رأسها كلاً من شريف إكرامي وحسام غالي لأسباب فنية، إضافة إلى عبد الله السعيد وأحمد حمودي بداعي الإصابة.

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ويواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي

خط الدفاع: محمد نجيب / أيمن أشرف / أحمد فتحي / محمد هاني / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / كريم نيدفيد / وليد سليمان / هشام محمد / إسلام محارب / محمد شريف / جونيور أجايي / باكا

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن

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