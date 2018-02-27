أرسنال يجد البديل المناسب من أجل خلافة أرسين فينغر في الموسم المقبل

Advertisements

كشفت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي أرسنال الإنجليزي قد وجد البديل المناسب، وذلك من أجل خلافة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال انطلاقاً من الموسم المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي أرسنال قد وضعت الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي حالياً ضمن أولوياتها قبل نهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل التعاقد معه عقب نهاية الموسم مباشرة من أجل تولي منصب مدرب فريق أرسنال خلفاً للمدرب الفرنسي أرسين فينغر.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن مصير المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع فريقه الحالي تشيلسي لا يزال مجهولاً، ولكن الأمر أن المدرب الإيطالي سوف يرحل عن صفوف البلوز في نهاية الموسم في حالة خرج الفريق خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب على الإطلاق.

إقرأ أيضاً: البدري يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الداخلية في الدوري المصري