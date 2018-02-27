أحمد أيوب: هدفنا الفوز في جميع المباريات لضمان التتويج بلقب الدوري مبكراً

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الأربعاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن أحمد أيوب أن الهدف الأساسي لفريق الأهلي في الفترة الحالية هو الفوز بجميع المباريات الممكنة، وذلك من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بشكل مبكر حتى يُركز المارد الأحمر على بقية المسابقات الأخرى.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد أيوب على أن المباراة القادمة أمام فريق الداخلية تُعتبر في غاية الأهمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري طلب من لاعبي فريق الأهلي ضرورة حصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

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