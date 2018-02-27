الزمالك يتخطى عقبة الجيش بسهولة ويُعزز مركزه الثاني في الترتيب

حقق فريق الزمالك فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من محمود عبد العزيز في الدقيقة الرابعة، إضافة إلى كلاً من محمود علاء في الدقيقة الثانية والأربعين وأخيراً كاسونجو كابونجو في الدقيقة الخامسة والأربعين، علماً بأن المباراة شهدت تصدى حارس المرمى أحمد الشناوي لركلة جزاء لمصلحة فريق طلائع الجيش.
وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، ليرفع بذلك فريق الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق طلائع الجيش عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.
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