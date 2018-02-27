إسبانيول يستغل غيابات ريال مدريد وينتصر عليه بشق الأنفس

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تعرض فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي إلى خسارة مفاجئة خارج أرضه على يد مضيفه فريق إسبانيول بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب كورنيا في إقليم كتالونيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق إسبانيول المباراة الإسباني جيرارد مورينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما رفع فريق إسبانيول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

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