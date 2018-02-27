تعرف على ردة فعل إيهاب جلال بعد الفوز السادس توالياً للزمالك في الدوري

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قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب ضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة، أكد الكابتن إيهاب جلال أنه راضي تماماً عن أداء ومستوى فريق الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه واجه في هذه المباراة أحسن مدرب في مصر وهو الكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أن الهدف المبكر لفريقه جعل المباراة أكثر سهولة، مؤكداً أن جميع لاعبي فريق الزمالك قدموا مستوى مميز في المباراة وخاصة حارس المرمى أحمد الشناوي الذي سيكون حارس المرمى الأساسي لمنتخب مصر في مونديال روسيا المقبل.

ويُعتبر ذلك الانتصار هو السادس على التوالي لمصلحة فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن المباراة القادمة لفريق الزمالك سوف تكون أمام فريق ديشا الإثيوبي على أرض دولة إثيوبيا، وذلك في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م.

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