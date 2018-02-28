مدرب توتنهام يكشف عن مستقبل النجم هاري كين مع النادي اللندني

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تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي عن مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين مع النادي اللندني، وذلك في ظل العديد من الأنباء حول اقتراب رحيله عن صفوف السبيرز في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الثلاثاء لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير سعيد للغاية في الوقت الحالي رفقة ناديه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على أن النجم الإنجليزي هاري كين يرغب في الفوز بالألقاب مع نادي توتنهام هوتسبير، مؤكداً في ختام تصريحاته أن هذه الرغبة متواجدة لدى كافة عناصر الفريق من أجل تطوير النادي بشكل أكبر.

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو رداً منه على العديد التي صدرت من جانب وسائل الإعلام والصحف العالمية، والتي أكدت بدورها أن نهاية مشوار الهداف الإنجليزي هاري كين مع نادي توتنهام هوتسبير بات على مشارف الانتهاء، وخاصة في ظل تمسك نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

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