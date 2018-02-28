يوفنتوس يُقدم عرضه الأخير لنجم ليفربول لضمه في الميركاتو المقبل

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كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير الحالي أن نادي يوفنتوس الإيطالي قدم العرض الأخير، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي قدمت العرض الأخير إلى النجم الألماني إيمري تشان، وذلك من أجل حسم صفقة انتقاله إلى صفوف نادي السيدة العجوز قبل نهاية الموسم الحالي.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن عرض نادي يوفنتوس من أجل ضم النجم الألماني إيمري تشان قد وصلت قيمته إلى مبلغ 8,8 مليون جنيه إسترليني، وذلك في العام الواحد فقط على أن يمتد عقد اللاعب من نادي يوفنتوس لمدة 5 سنوات قادمة.

وتُلاحق إدارة نادي يوفنتوس النجم الألماني إيمري تشان منذ الصيف الماضي، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس، وعلى الرغم من ذلك إلا أن النادي الإيطالي منح اللاعب الألماني مهلة أسبوع واحد فقط لا غير من أجل حسم مصيره مع الريدز.

ويبقى القرار النهائي الآن في يد النجم الألماني إيمري تشان، وخاصة وأن عقده مع نادي ليفربول ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، علماً بأن إدارة نادي ليفربول تُحاول هي الأخرى أن تقوم بالتأثير على اللاعب من أجل تجديد عقده مع النادي.

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