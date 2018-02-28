تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والداخلية في الدوري المصري

منذ 2 ساعتين أخبار الرياضة
تعرف على حكم مباراة اليوم بين الأهلي والداخلية في الدوري المصري
فريق الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الداخلية في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبها قامت لجنة  الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين الحكم محمد الحنفي من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من أحمد صلاح وهاني خيري كحكم راية، وأيضاً محمود رشدي كحكم رابع، إضافة إلى أحمد العدوي وصبحي العمراوي كحكم خامس.

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