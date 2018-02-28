موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري اليوم الاربعاء 28/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الداخلية نظيره فريق الأهلي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

ستُقام مباراة الأهلي والداخلية في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

ستكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي

خط الدفاع: محمد نجيب / أحمد فتحي / أيمن أشرف / محمد هاني / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / كريم نيدفيد / وليد سليمان / هشام محمد / إسلام محارب / محمد شريف / جونيور أجايي / باكا

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / جونيور أجايي / وليد سليمان / باكا

خط الهجوم: وليد أزارو

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