موعد مباراة توتنهام مع روشديل في كأس إنجلترا اليوم الاربعاء 28/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع روشديل في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق روشديل في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباراة الإعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير مع روشديل

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير مع روشديل في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير مع روشديل

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير مع روشديل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

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