موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس فرنسا اليوم الاربعاء 28/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس فرنسا، يستقبل فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أولمبيك مارسيليا في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

ستكون مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / كورزاوا

خط الوسط: تياغو موتا / ماركو فيراتي / يوليان دراكسلر

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / كيليان مبابي / إدينسون كافاني

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